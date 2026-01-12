ballare sotto la pioggia la recensione del romanzo di grazia ofelia cesaro

“Ballare sotto la pioggia” è un romanzo familiare contemporaneo ove la narrazione autobiografica ed intimamente personale che l’autrice, Grazia Ofelia Cesaro, avvocata milanese con oltre trent’anni di esperienza nel campo del diritto di famiglia e del diritto minorile, offre al lettore, si intreccia con approfondimenti giuridici di taglio più squisitamente saggistico sulle recenti novità del diritto di famiglia adatte anche al pubblico non specialistico. Il titolo del romanzo, che riprende una celebre citazione attribuita a Gandhi (“la vita non è aspettare che passi la tempesta ma imparare a ballare sotto la pioggia”), svela il tema portante del racconto principale: la capacità di costruire e ricostruire se stessi, la propria vita e i rapporti personali, anche nelle circostanze più tragiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

