Bagno di sangue in Iran Trump | Valutiamo azioni molto forti Khamenei lo attacca | Sarà rovesciato

Le proteste in Iran continuano a suscitare preoccupazione internazionale, con un crescente numero di vittime e arresti. La repressione del regime ha portato a un aumento della tensione, mentre le dichiarazioni di leader stranieri evidenziano la complessità della situazione. In questo contesto, il paese si trova al centro di un difficile equilibrio tra repressione e richieste di cambiamento.

L'Iran è dilaniato dalle proteste contro il regime e la repressione è durissima. Secondo le ong i morti sarebbero già almeno 544, mentre in migliaia sarebbero stati arrestati. Le autorità di Teheran hanno avvertito che, se Washington dovesse colpire l'Iran come ipotizzato dal presidente Donald. 🔗 Leggi su Today.it

Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco

