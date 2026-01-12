Badante infedele consegna le chiavi ai complici | tre arresti
I carabinieri di Padova hanno arrestato tre persone nell’ambito di un’indagine sulla consegna di chiavi da parte di una badante infedele ai complici. L’operazione, coordinata dalla Procura locale, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’indagine si concentra su comportamenti illeciti legati alla gestione di accessi e alla sicurezza di persone e proprietà.
I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del comando provinciale di Padova, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo euganeo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
