Badante infedele consegna le chiavi ai complici | tre arresti

I carabinieri di Padova hanno arrestato tre persone nell’ambito di un’indagine sulla consegna di chiavi da parte di una badante infedele ai complici. L’operazione, coordinata dalla Procura locale, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’indagine si concentra su comportamenti illeciti legati alla gestione di accessi e alla sicurezza di persone e proprietà.

