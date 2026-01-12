Avenza mercato flop Al posto dei banchi multe alle vetture Commercianti delusi
Il mercato dei saldi di ieri ad Avenza si è concluso con risultati deludenti e alcune contestazioni. Inaspettatamente, l'evento ha visto un calo di affluenza e problemi organizzativi, con multe alle vetture al posto dei tradizionali banchi. I commercianti esprimono delusione per un’occasione che, invece di portare benefici, ha generato insoddisfazione tra gli operatori e i visitatori.
È stato un mercato straordinario dei saldi all’insegna della polemica quello che si è svolto ieri ad Avenza. Multe alle poche auto in sosta in via Sforza e rimozione con carroattrezzi per quelle parcheggiate in via Toniolo. Ma in entrambe le strade il mercato non c’era. O meglio c’era solo nella parte finale di via Toniolo, circa sei banchi che arrivavano giusto alla fermata dell’autobus davanti all’ex capannone Cat. L’esposizione mercatale si sviluppava soltanto sull’asse della via Giovan Pietro, dalla rotonda della Centrale fino all’inizio del ponte via Gino Menconi. Residenti, commercianti e il Comitato Avenza Si - Resiste hanno lamentato la mancanza di organizzazione, dal momento che chiudere via Sforza, tra l’altro con l’unico sportello bancomat di Poste del centro di Avenza, è risultato inutile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
