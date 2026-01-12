Avelino-Carrarese prevendita dei biglietti | le info
L’U.S. Avellino 1912 informa che la prevendita dei biglietti per la partita contro la Carrarese, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00 allo stadio Partenio – Lombardi, inizierà martedì 13 gennaio alle 15:00. La vendita dei tagliandi sarà disponibile online e presso i punti vendita autorizzati. Si consiglia di acquistare in anticipo per assicurarsi l’ingresso a questa gara valida per la ventesima giornata del campionato.
