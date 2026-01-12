Autostrada A26 chiusa tra Borgomanero e Arona

L'Autostrada A26 sarà chiusa tra Borgomanero e Arona dalle 22 di giovedì 15 alle 6 di venerdì 16 gennaio, per lavori di manutenzione nelle gallerie. La chiusura riguarda il tratto verso Gravellona Toce, con possibili ripercussioni sul traffico e sui tempi di percorrenza. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare le comunicazioni ufficiali prima di mettersi in viaggio.

