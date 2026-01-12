Autoriciclaggio | sequestrati autoconcessionari di lusso a Roma Anzio e Latina

Da romatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrati autoconcessionari e veicoli di lusso nelle province di Roma, Anzio e Latina. L'intervento, svolto dai carabinieri del nucleo investigativo di Latina, si è concluso con il sequestro di strutture e automobili di alta gamma, nell’ambito di un’inchiesta sull’autoriciclaggio. Le operazioni mirano a contrastare attività illecite legate al riciclaggio di denaro e alla gestione di beni di lusso tramite canali non conformi alla legge.

Sigilli ad autoconcessionari e vetture di lusso. I sigilli sono scattati nelle province di Roma e Latina al termine di un'attività di indagine condotta da carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Latina. Il gip ha dato esecuzione al sequestro preventivo di beni per 9. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Latina-Roma, sequestri da circa 9 milioni: quattro indagati per trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio

Leggi anche: IL VIDEO | Autoriciclaggio: sequestri nel concessionario di auto di lusso Vip Motors

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.