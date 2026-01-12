Autoriciclaggio | sequestrati autoconcessionari di lusso a Roma Anzio e Latina

Sequestrati autoconcessionari e veicoli di lusso nelle province di Roma, Anzio e Latina. L'intervento, svolto dai carabinieri del nucleo investigativo di Latina, si è concluso con il sequestro di strutture e automobili di alta gamma, nell’ambito di un’inchiesta sull’autoriciclaggio. Le operazioni mirano a contrastare attività illecite legate al riciclaggio di denaro e alla gestione di beni di lusso tramite canali non conformi alla legge.

