Auto sbanda nella notte | tre giovani feriti Una Punto ribaltata all’ingresso della tangenziale

Nella notte, un incidente sulla strada provinciale tra Novellara e Carpi ha coinvolto una Punto ribaltata, causando tre feriti. L’episodio si è verificato intorno alle cinque, a Campagnola, in località Ponte Vettigano. I soccorsi sono intervenuti prontamente. La dinamica dell’incidente evidenzia le difficoltà di guida nelle ore notturne e la necessità di attenzione sulle strade della Bassa.

Raffica di incidenti sulle strade della Bassa. Verso le cinque della notte fra sabato e domenica e i soccorsi sono intervenuti a Campagnola, sulla strada provinciale tra Novellara e Carpi, in località Ponte Vettigano, dove un’autovettura ha sbandato improvvisamente andandosi a schiantare nel fossato, contro il muretto dell’accesso a un’area privata. Tre i giovani coinvolti nello schianto dell’auto, condotta da un ragazzo di 23 anni, residente a Novellara. Sono intervenuti due ambulanze della Croce rossa di Fabbrico e Novellara, l’automedica della Bassa, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla, per mettere l’auto in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto sbanda nella notte: tre giovani feriti. Una Punto ribaltata all’ingresso della tangenziale Leggi anche: Grave incidente nella notte a Erba: auto ribaltata, tre giovani feriti, elisoccorso in volo Leggi anche: Valle Telesina, auto sbanda e finisce fuori strada: feriti tre giovani Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Auto sbanda nella notte: tre giovani feriti. Una Punto ribaltata all’ingresso della tangenziale; Auto sbanda a Campagnola, tre ventenni feriti; Incidente nella notte: scontro tra due auto in Via Mazzini In evidenza; Lecco, tre escursionisti in bloccati a 1.300 metri di quota sul Resegone: salvati dai vigili del fuoco. Auto sbanda nella notte: tre giovani feriti. Una Punto ribaltata all’ingresso della tangenziale - Verso le cinque della notte fra sabato e domenica e i soccorsi sono intervenuti a Campagnola, sulla strada provinciale tra Novellara e Carpi, in località ... ilrestodelcarlino.it

Auto sbanda a Campagnola, tre ventenni feriti - Campagnola (Reggio Emilia), 11 gennaio 2026 – Si è rischiato il peggio, poco dopo le cinque della scorsa notte, quando alla periferia di Campagnola, sulla strada provinciale tra Novellara e Carpi, in ... msn.com

Erba, sbanda con l’auto e finisce tra le piante della riva sotto la strada: grande spavento, conducente quasi illeso - Non ci sono altri mezzi coinvolti: la vettura ha avuto un principio di incendio dopo l'impatto con le piante. ciaocomo.it

Leggi l'articolo - Mongrando, incidente nella notte: auto sbanda e finisce contro guardrail #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #mongrando #carabinieri - facebook.com facebook

Auto sbanda sull’A6 Torino-Savona: paura in galleria tra Niella Tanaro e Mondovì x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.