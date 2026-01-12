Auto in piazza Bentivogli Lega accusa il Pd | Mai consultati i cittadini nelle scelte che hanno danneggiato Forlì

In merito alle recenti discussioni sull'accesso delle auto in piazza Saffi, Albert Bentivogli, capogruppo della Lega, ha espresso preoccupazione per la mancanza di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che, a suo avviso, hanno inciso negativamente su Forlì. Bentivogli ha criticato il Partito Democratico per aver adottato provvedimenti senza consultare la comunità, evidenziando l'importanza di un confronto trasparente nelle scelte che riguardano il territorio.

