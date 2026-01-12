Auto in fiamme nel Napoletano incendi in due comuni | indagini dei carabinieri

Nelle ultime ore, nel Napoletano, si sono verificati diversi incendi che hanno coinvolto tre veicoli a Sant’Anastasia e uno a Casalnuovo di Napoli. Gli incendi hanno provocato danni anche a esercizi commerciali. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questi episodi e accertare eventuali responsabilità. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Tre auto incendiate a Sant'Anastasia e una a Casalnuovo di Napoli, danni anche a esercizi commerciali. Nessun ferito, accertamenti in corso.. Notte di incendi nel Napoletano, dove si sono registrati due distinti episodi in altrettanti comuni. A Sant'Anastasia, all'alba, i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Donizetti 18 per l'incendio di tre automobili. Le fiamme hanno provocato danni anche alla serranda e all'ingresso di una macelleria situata nelle immediate vicinanze. Un secondo intervento è avvenuto a Casalnuovo di Napoli intorno alle 4.30, in corso Umberto I n.

Saviano, auto della Polizia Municipale incendiata davanti al Comando - A Saviano (Napoli) un veicolo della Polizia Municipale è stato dato alle fiamme; il prefetto Michele di Bari ha disposto l'intensificazione dei controlli ... fanpage.it

Auto della Polizia Municipale incendiata davanti al Comando di Saviano - Un'auto della Polizia Municipale è stata incendiata nella notte davanti al Comando di Saviano, nel Napoletano. cronachedellacampania.it

Auto dei vigili data alle fiamme nel Napoletano, l’ira del prefetto: “Grave episodio” https://nap.li/13H7 - facebook.com facebook

Incendio a Salerno, auto in fiamme in via Irno: vigili del fuoco sul posto x.com

