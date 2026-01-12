Auto esce di strada sul lungomare di Napoli e finisce in bilico sulla balaustra

Stamattina, poco prima delle 6, un'auto è uscita di strada sul lungomare di Napoli, lungo via Caracciolo. La vettura ha sfiorato la balustrata, rimanendo in bilico sulla ringhiera e evitando così di precipitare sulla spiaggia. L’incidente non ha causato feriti, ma ha provocato disagi al traffico locale. Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e accertare le cause dello scontro.

Incidente stradale poco prima delle 6 di questa mattina sul lungomare di Napoli. Un'automobile mentre percorreva via Caracciolo si è schiantata contro la ringhiera evitando di finire sulla spiaggia per un pelo.Sul posto sono arrivati gli agenti della Municipale per i rilievi, oltre ai vigili del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Incidente sul Lungomare di Napoli: auto finisce contro la balaustra a Mergellina Leggi anche: Novate Mezzola: auto esce di strada e finisce in bilico su una ringhiera Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il lungomare di Scoglitti come le dune del deserto: il vento porta la sabbia sulla strada. Auto si schianta contro la ringhiera del Lungomare e cade in spiaggia: incidente agli chalet di Mergellina - Borrelli (Avs): "Auto cade dalla ringhiera del Lungomare e finisce in strada" ... fanpage.it

Auto esce di strada e si ribalta, il conducente ferito resta incastrato all’interno dell’abitacolo: è stato soccorso e portato all'ospedale - Paura nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, lungo la strada Statale 13 in direzione Chiusaforte, dove un’autovettura è uscita autonomamente di strada ... ilgazzettino.it

Incidente all'alba, auto esce di strada e piomba nel fosso: morto il conducente di 92 anni - Il drammatico incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, sabato 10 gennaio, attorno alle ore ... ilgazzettino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.