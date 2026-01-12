Australia’s US ambassador Rudd to step down early

L’ambasciatore australiano negli Stati Uniti, Kevin Rudd, ha annunciato le proprie dimissioni anticipate. La notizia, comunicata dal Primo Ministro Anthony Albanese, segna un cambiamento importante nelle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Rudd, figura di rilievo nella diplomazia australiana, lascerà il suo incarico prima del previsto, lasciando spazio a nuove opportunità di collaborazione tra Australia e Stati Uniti.

By Alasdair Pal and David BrunnstromSYDNEY, Jan 13 (Reuters) - Australia's ambassador to the United States Kevin Rudd is stepping down, Prime Minister Anthony Albanese sa.

