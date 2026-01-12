Australia PM Albanese recalls parliament early in wake of Bondi attack

Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato il richiamo anticipato del Parlamento, previsto per la prossima settimana, a seguito dell’attacco avvenuto a Bondi. Questa decisione mira a discutere le misure di sicurezza e rispondere agli eventi recenti. La convocazione anticipata sottolinea l’importanza di affrontare prontamente le questioni di sicurezza nazionale e garantire un dibattito adeguato su quanto accaduto.

SYDNEY, Jan 12 (Reuters) - Australia Prime Minister Anthony Albanese said on Monday that Parliament would be recalled early to sit next week in the wake of the Bondi atta. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.itImmagine generica

