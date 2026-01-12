Australia PM Albanese recalls parliament early in wake of Bondi attack
Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato il richiamo anticipato del Parlamento, previsto per la prossima settimana, a seguito dell’attacco avvenuto a Bondi. Questa decisione mira a discutere le misure di sicurezza e rispondere agli eventi recenti. La convocazione anticipata sottolinea l’importanza di affrontare prontamente le questioni di sicurezza nazionale e garantire un dibattito adeguato su quanto accaduto.
SYDNEY, Jan 12 (Reuters) - Australia Prime Minister Anthony Albanese said on Monday that Parliament would be recalled early to sit next week in the wake of the Bondi atta. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Prime Minister Anthony Albanese recalls parliament to introduce hate speech and gun laws - Anthony Albanese has recalled parliament early to deal with sweeping hate speech and gun laws in the wake of the Bondi terror attack. msn.com
Isterico attacco di Netanyahu contro il presidente australiano Anthony Albanese accusato di “gettare benzina sul fuoco dell’antisemitismo” e di “incoraggiare l’odio per gli ebrei” La sua colpa sarebbe quella di aver riconosciuto lo Stato di Palestina. Tutto questo x.com
