Australia | Albanese convoca parlamento per approvare leggi contro reati odio e le armi

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha convocato il parlamento per approvare rapidamente nuove leggi mirate a contrastare i reati di odio e la diffusione delle armi, in risposta all’attacco terroristico avvenuto a Bondi Beach. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza e l’ordine pubblico nel paese.

Canberra, 12 gen. (Adnkronos) - Anthony Albanese ha convocato anticipatamente il parlamento per approvare nuove leggi contro l'incitamento all'odio e le armi in seguito all'attacco terroristico di Bondi Beach. "I terroristi di Bondi Beach avevano odio nella mente ma armi in mano. Questa legge affronterà entrambi i problemi e noi dobbiamo occuparci di entrambi", ha affermato il primo ministro australiano. "Vogliamo garantire che l'Australia rimanga una società in cui tutti hanno il diritto di essere orgogliosi di ciò che sono e vogliamo anche chiarire che qualsiasi comportamento odioso, pericoloso e divisivo sarà anch'esso illegale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

