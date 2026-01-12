Aurora Giovinazzo parla del suo fidanzato | Ci conosciamo da una vita era il fotografo della mia comunione

Aurora Giovinazzo, attrice conosciuta tra cinema e serie tv, è stata ospite a La Volta Buona, dove ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata. Ha raccontato di conoscere il suo attuale fidanzato da molto tempo, ricordando come fosse il fotografo della sua prima comunione. La loro relazione, iniziata più di dieci anni fa, si è consolidata nel tempo, rappresentando un aspetto importante della sua vita personale.

Aurora Giovinazzo, giovane e talentuosa attrice nota tra cinema e serie tv, è stata ospita a La Volta Buona, dove ha parlato del suo fidanzato di 10 anni più grande. I due si conoscevano da tempo e li lega un aneddoto piuttosto particolare.

