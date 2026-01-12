Attraversa piazza Vittorio Emanuele e viene investito | pedone finisce al pronto soccorso

Un incidente si è verificato in piazza Vittorio Emanuele, ad Agrigento, dove un pedone è stato investito mentre attraversava sulle strisce davanti alla Questura. La persona, rimasta ferita, è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. L’evento è sotto verifica delle autorità competenti per chiarire cause e dinamica dell’incidente.

Una persona è stata investita sulle strisce pedonali, davanti alla Questura di Agrigento. Il pedone, rimasto ferito, è stato già soccorso da un'autoambulanza del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Davanti la Questura stanno lavorando sia i poliziotti della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Leno, attraversa sulle strisce pedonali ma viene investito da un'auto: Vittorio Artoni muore in ospedale Leggi anche: Incidente in Piazza Giotto a Montevarchi: anziano investito, trasportato in codice 3 al Pronto Soccorso Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 attraversa il cuore della città; La Fiamma Olimpica attraversa il Molise; Il Molise accende lo spirito olimpico: la Fiamma attraversa Termoli, Campobasso e Isernia; Bra saluta la fiamma olimpica: domani la staffetta attraversa il centro. Torino, la fiaccola olimpica dopo aver attraversato la città arriva a Piazza Castello. Ad attenderla anche gruppi di antagonisti che protestano. Schierata la polizia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.