Assunzioni a Cortona Sviluppo prorogato l’avviso per il nuovo macellaio

Cortona Sviluppo ha prorogato al 19 gennaio il termine per presentare domanda di assunzione come macellaio. La selezione, rivolta a candidati con esperienza nel settore, prevede valutazione dei titoli, colloquio e prova pratica. L’iniziativa rientra nelle attività della società in house dell’Amministrazione comunale, che gestisce il mattatoio pubblico di Cortona. È possibile candidarsi entro la nuova scadenza per partecipare al processo di selezione.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – . Fino al 19 gennaio ci si può candidare alla selezione per titoli, colloquio e prova pratica Cortona Sviluppo, società «in house» dell'Amministrazione comunale che gestisce il mattatoio pubblico, ha prorogato la scadenza per la presentazione delle domande di assunzione. L'avviso pubblico di selezione per titoli, colloquio e prova pratica per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale dipendente, a tempo indeterminato, per il profilo professionale: operatore della macellazione, è aperto fino alle ore 12.

