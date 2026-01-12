Assogna | Della partita del Milan mi hanno colpito due cose | ecco quali
Nel commento di Paolo Assogna su Sky Sport, vengono analizzati gli aspetti principali della partita tra Milan e Fiorentina. L’esperto mette in luce due elementi significativi legati al calendario e alla prestazione dei rossoneri, offrendo un’interpretazione equilibrata e obiettiva di quanto accaduto in campo. Questo approfondimento permette di comprendere meglio le dinamiche della squadra e le sfide prossime, senza ricorrere a toni enfatici o sensazionalistici.
A parlare del pareggio tra Milan e Fiorentina è stato il giornalista sportivo Paolo Assogna negli studi di Sky Sport: le sue parole legate al calendario e alla prova dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
