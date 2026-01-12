Assegno unico | il calendario delle date di pagamento nel 2026

L'assegno unico rappresenta un sostegno importante per le famiglie. Per il 2026, l’Inps ha reso disponibile il calendario delle date di pagamento, mese per mese. In questa guida, troverai tutte le informazioni utili per conoscere le scadenze previste durante l’anno, consentendoti di pianificare al meglio le tue finanze e di rimanere sempre aggiornato sulle modalità di erogazione.

Riecco l'assegno unico. A fine anno l'Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti del 2026, mese per mese. Rispetto al 2025 cambierà molto poco. Chi è già in possesso dei requisiti riceverà l'accredito intorno al 20 del mese, mentre per chi ha presentato domanda da poco il pagamento della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Pensioni, assegno unico, Naspi: le date di pagamento Inps di dicembre. Calendario accrediti e importi

Leggi anche: Assegno unico novembre 2025: le date di pagamento e la rivalutazione per il 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Assegno Unico 2026, pagamenti di gennaio il 21-22: ecco il calendario completo dell’anno; Assegno unico 2026, il calendario dei pagamenti; Pagamenti Inps gennaio 2026, le date da segnare sul calendario; Le date dei pagamenti Inps di gennaio 2026, scopri il calendario.

Assegno unico, scopri le nuove date di pagamento e il calendario completo mese per mese - Calendario pagamenti gennaio 2026Assegno unico di gennaio 2026 in arrivo con due finestre di pagamento fissate dall’Inps: gli accrediti sono previsti ... assodigitale.it

Assegno Unico gennaio 2026: date, importi ponte e obbligo ISEE - Date, importi "ponte" e obbligo ISEE. quotidianodiragusa.it