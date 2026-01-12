Ascolti tv vince il ‘Milionario’ su Canale 5 al 18% E ‘Prima di noi’ su Rai1 arriva al 14%

Nella programmazione televisiva del prime time, 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' su Canale 5 si è confermato leader con l’18% di share, mentre 'Prima di noi' su Rai1 ha raggiunto il 14%. Questi dati evidenziano le preferenze del pubblico nelle fasce serali, offrendo un quadro aggiornato dei programmi più seguiti e apprezzati nel panorama televisivo italiano.

'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' su Canale 5 vince il prime time domenicale con 2.285.000 spettatori e il 18% di share, battendo per un soffio Rai1 che con la fiction 'Prima di noi' ha raggiunto 2.257.000 spettatori e il 14% di share. Terzo gradino del podio per l'informazione di Rai3 che

