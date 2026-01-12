Ascolti TV domenica 11 gennaio 2026 | Il Milionario primo in prime time Ruota avanti in access
Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Gli ascolti televisivi di domenica 11 gennaio 2026 mostrano il successo di
Ascolti TV di domenica 11 gennaio 2026 (Auditel): Chi Vuol Essere Milionario - Il Torneo guida il prime time con 2.285.000 spettatori e 18%. In access La Ruota della Fortuna 5.033.000 (25,2%) supera Affari Tuoi 5.007.000 (24,9%). Tutti i dati: preserale, daytime, seconda serata, telegiornali, share reti e gruppi. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
