Ascolti TV domenica 11 gennaio 2026 | Il Milionario primo in prime time Ruota avanti in access

Ecco i dati degli ascolti TV di domenica 11 gennaio 2026: Il Milionario Primo in prime time con 2 milioni di spettatori, seguito da Ruota avanti in access prime time. Questi risultati evidenziano le preferenze del pubblico nella giornata, con programmi di intrattenimento che continuano a mantenere un ruolo centrale nella programmazione serale.

Ascolti TV di domenica 11 gennaio 2026 (Auditel): Chi Vuol Essere Milionario - Il Torneo guida il prime time con 2.285.000 spettatori e 18%. In access La Ruota della Fortuna 5.033.000 (25,2%) supera Affari Tuoi 5.007.000 (24,9%). Tutti i dati: preserale, daytime, seconda serata, telegiornali, share reti e gruppi. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

