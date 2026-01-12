Ascolti TV Domenica 11 gennaio 2026 | Il Milionario domina con il 18% Prima di Noi delude al 14%

Ecco l'introduzione richiesta: L’ascolto televisivo di domenica 11 gennaio 2026 ha visto Il Milionario dominare la serata con il 18% di share, mentre Prima di Noi ha registrato il 14% con 2.257.000 spettatori. La programmazione, trasmessa su Rai1, ha offerto diverse opzioni di intrattenimento e informazione, riflettendo le preferenze del pubblico in questa giornata.

Domenica 11 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi ha raccolto 2.257.000 spettatori pari al 14% di share, in onda dalle 21:48 alle 23:42. Su Canale5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.285.000 spettatori con uno share del 18% dalle 22:01 alle 00:49, confermandosi il programma più seguito della serata. Su Rai2, Il principe di Roma ha interessato 625.000 spettatori ( 3,3% ), mentre su Italia1, Le Iene hanno catturato 1.286.000 spettatori pari al 10,9% di share. Su Rai3, dopo Report Lab (dati non disponibili) e la presentazione ( 1.190.000 – 5,9% ), Report ha ottenuto 1.341.000 spettatori ( 7,6% ).

