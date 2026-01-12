L’Ascoli si avvicina alla prossima sfida con rinnovata fiducia, dopo aver superato un periodo difficile. La squadra ha ritrovato entusiasmo e una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, elementi fondamentali per affrontare con determinazione le prossime gare. Ora, più che mai, serve consolidare i progressi fatti e ottenere le conferme necessarie per continuare il percorso in modo stabile e progressivo.

L’Ascoli si proietta verso la prossima tappa in programma dopo aver ritrovato entusiasmo e consapevolezza della propria forza. La vittoria al Del Duca contro la Ternana (1-0 a firma D’Uffizi ) nell’anticipo di venerdì sera ha rivestito grande importanza soprattutto per spazzare via il recente periodo che aveva visto i bianconeri abbassare drasticamente la media punti. Contro gli umbri il Picchio, nonostante le pesanti assenze in difesa, è tornato ad imporre il proprio gioco senza rischiare nulla. Tante le occasioni create con una serie di combinazioni che stavolta hanno permesso di avere la meglio sulle due corsie laterali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, un calcio al periodo-no. Ma adesso servono conferme

Vittoria larga e convincente per l’Ascoli Calcio a 5. Vittoria doveva essere e i ragazzi di mister Pallottini hanno subito indirizzato la gara sul giusto binario, andando in gol dopo nemmeno 5 secondi e portandosi sul 3-0 dopo circa tre minuti. Il Pagliare, arrivato c - facebook.com facebook

Torniamo in casa, contro la Ternana tinyurl.com/3upb6shr Serie C | Girone B | 21ª giornata Ternana Stadio Del Duca, Ascoli Piceno 09/01/2026 | 20:30 Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Now TV x.com