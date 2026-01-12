Arriva la quarta maglia dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina | ecco quando debutterà

È stata annunciata la quarta maglia dell’Inter per la stagione 2025/26, dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Questa nuova divisa, presentata in anteprima dal sito Footy Headlines, rappresenta un’ulteriore novità nel percorso delle maglie stagionali del club. Di seguito, vengono forniti i dettagli sulla data di debutto e le caratteristiche principali di questa maglia, offrendo un’anteprima concreta ai tifosi e agli appassionati.

Emergono nuovi dettagli sulla quarta maglia dell’Inter 202526, svelata in anteprima dal portale specializzato Footy Headlines. La nuova divisa firmata Nike rompe gli schemi tradizionali con un design deciso e altamente simbolico, pensato per celebrare un evento storico per la città. La maglia presenta una struttura a blocchi di colore: la parte superiore è blu, mentre nero domina la zona centrale e inferiore. A spezzare l’insieme, sui fianchi, compare una vistosa striscia arancione, tonalità ripresa anche nei loghi, che risultano particolarmente appariscenti. Al posto del classico Swoosh Nike, sulla casacca campeggia il logo ACG (All Conditions Gear), linea tecnica del brand americano, a sottolineare il legame con sport, performance e resistenza alle condizioni più estreme. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

