Arriva la prima Barbie autistica avrà occhi e movenze ripetitive La Mattel | Gesto inclusivo

Mattel ha annunciato il lancio della prima Barbie autistica, creata con il supporto della comunità autistica per rappresentare in modo più autentico alcune caratteristiche di chi vive nello spettro. La bambola presenta occhi e movenze ripetitive, segnando un gesto inclusivo volto a promuovere la diversità e la comprensione. Questa iniziativa mira a favorire un’immagine più rappresentativa e rispettosa delle esperienze delle persone autistiche.

Mattel ha presentato oggi la sua prima Barbie autistica, realizzata con la consulenza della comunità autistica per offrire una rappresentazione più fedele di alcuni modi in cui le persone nello spettro possono vivere, elaborare e comunicare il mondo che le circonda. Il progetto è stato sviluppato in oltre 18 mesi in partnership con ASAN ( Autistic Self Advocacy Network ), organizzazione per i diritti delle persone autistiche guidata da membri della stessa comunità. La bambola entra nella linea Barbie Fashionistas, la collezione con cui il marchio ha ampliato negli anni la varietà di modelli, introducendo una gamma più ampia di incarnati, capelli, corporature e anche condizioni mediche e disabilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

