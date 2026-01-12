Arriva la firma dell' accordo col Mercosur

Arriva la firma dell’accordo tra l’Unione europea e il Mercosur, segnando un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due realtà. Questa settimana, Europa Today vi aggiorna sugli sviluppi e le implicazioni di questa intesa, nata con il via libera degli ambasciatori il 9 gennaio. Un accordo che potrebbe influenzare gli scambi e le economie di Europa e Sud America, aprendo nuove opportunità di collaborazione.

Con il via libera arrivato il 9 gennaio dai 27 ambasciatori all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Mercosur – il mercato comune. Accordo UE-Mercosur, arriva il via libera: l'Italia è decisiva e strappa la clausola di protezione al 5%; L'accordo UE-Mercosur al rush finale, Bruxelles: "Progressi, presto la firma"; Mercosur, primo ok dell'Ue. Cosa prevede l'accordo e perché gli agricoltori protestano; Arriva l'ok al Mercosur, ma continua a spaccare l'Europa. La firma il 17 gennaio in Paraguay. Il Governo Meloni dice sì all'accordo con il Mercosur, via libera degli Ambasciatori UE - Grazie al sì di Meloni al Mercosur, gli Ambasciatori dell'UE hanno approvato in via provvisoria l'accordo di libero scambio.

Accordo UE-Mercosur, Italia decisiva: via libera con clausola di protezione al 5%, svolta strategica - Svolta italiana e via libera al trattatoRoma cambia linea e sblocca l’intesa UE- assodigitale.it

Mercosur, Ue conferma approvazione accordo dopo via libera ambasciatori/ Meloni firma e “blocca” no di Macron - Mercosur approvato dopo via libera ambasciatori e cosa succede ora: la premier Giorgia Meloni firma e "neutralizza" il no della Francia. ilsussidiario.net

Via libera degli ambasciatori Ue all'accordo con il Mercosur, eurodeputati francesi promettono...

