Arriva la firma dell' accordo col Mercosur

Da today.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la firma dell’accordo tra l’Unione europea e il Mercosur, segnando un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due realtà. Questa settimana, Europa Today vi aggiorna sugli sviluppi e le implicazioni di questa intesa, nata con il via libera degli ambasciatori il 9 gennaio. Un accordo che potrebbe influenzare gli scambi e le economie di Europa e Sud America, aprendo nuove opportunità di collaborazione.

Next, la newsletter di Europa Today che ogni lunedì mattina vi racconta cosa succederà nella settimana europeaIn cima all'agendaViaggio in Paraguay – Con il via libera arrivato il 9 gennaio dai 27 ambasciatori all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Mercosur – il mercato comune. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

