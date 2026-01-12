Arriva la conferma | Emily in Paris 6 ci sarà la serie tv torna per una sesta stagione

È ufficiale: Emily in Paris tornerà con una sesta stagione. Dopo il grande successo della quinta, che ha registrato oltre 26,8 milioni di visualizzazioni su Netflix, la serie continuerà a raccontare le avventure della protagonista nella Ville Lumière. La conferma arriva poche settimane dopo il rilascio della quinta stagione, garantendo ai fan nuovi episodi da seguire e una prospettiva rinnovata sulla storia.

Dopo poche settimane dal rilascio della quinta stagione, che su Netflix ha già totalizzato oltre 26,8 milioni di visualizzazioni globali, la piattaforma rinnova Emily in Paris per una sesta stagione. Il grande successo delle precedenti stagioni ha infatti reso Emily, interpretata da Lily Collins, una vera icona pop e di stile, con una vita piena di imprevisti e un tocco di glamour. Emily in Paris torna per una sesta stagione: la conferma di Netflix. La quinta stagione di Emily in Paris, rilasciata il 18 dicembre, è già un grande successo della piattaforma. Ha infatti conquistato, in soli 11 giorni, il secondo posto nella classifica Global Top 10 delle serie TV in lingua inglese e raggiunto la Top 10 in 91 paesi e la prima posizione in altrettante 24 nazioni, tra cui Francia, Italia, Brasile e Germania.

Lily Collins, il croissant e l’annuncio: ci sarà la sesta stagione di “Emily in Paris” - Lily Collins ha annunciato con un simpatico video che ci sarà la sesta stagione di "Emily in Paris". amica.it

Emily in Paris tornerà con la stagione 6: Netflix conferma il rinnovo ufficiale - Emily in Paris è ufficialmente rinnovata per la stagione 6: Netflix conferma il ritorno dopo il successo record della stagione 5. cinefilos.it

