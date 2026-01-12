Arriva la Barbie con autismo il progetto di Mattel e la reazione

Mattel ha lanciato una nuova Barbie dedicata alle persone con autismo, nel quadro della sua linea di prodotti che promuove la diversità. Questo progetto mira a sensibilizzare e favorire una maggiore comprensione delle sfide vissute da chi ha questa condizione. La presentazione ha suscitato diverse reazioni, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovano inclusione e consapevolezza nel settore dei giocattoli.

Far riflettere e comprendere meglio le tante sfide che affrontano le persone con autismo. È l'obiettivo della nuova Barbie presentata dal Mattel Inc, ultima arrivata nella sua linea pensata per celebrare la diversità. La Barbie con autismo si aggiunge a una collezione che include già Barbie con sindrome di Down, Barbie cieca, Barbie e Ken con vitiligine, e altri modelli pensati per rendere queste bambole più inclusive. Mattel ha dichiarato di aver sviluppato la Barbie con autismo nell'arco di oltre 18 mesi in collaborazione con l'Autistic Self Advocacy Network, organizzazione no-profit che si batte per i diritti e una migliore rappresentazione mediatica delle persone con autismo.

