Arriva dalla Svizzera con un Rolex e gioielli Wellendorff nascosti in auto | evasione da 10mila euro

Da Svizzera verso l’Italia, un’auto trasportava un patrimonio stimato a circa 44.000 euro, tra cui un Rolex e gioielli Wellendorff. La scoperta di questi beni nascosti evidenzia l’importanza di controlli accurati nel contrasto all’evasione fiscale e al contrabbando. Un episodio che sottolinea come, anche in situazioni apparentemente ordinarie, possano celarsi elementi di valore, richiedendo attenzione e meticolosità nelle verifiche di frontiera.

Un orologio Rolex, un collier e un bracciale marcato Wellendorff. Un “tesoro” del valore di quasi 44mila euro, nascosto all'interno di un'auto che dalla Svizzera viaggiava in direzione della Lombardia. A scoprirlo e a contestare al proprietario il contrabbando per omessa dichiarazione durante. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dalla Svizzera con Rolex e gioielli non dichiarati, sanzionato - L'uomo, cinese, è stato fermato e sanzionato alla frontiera dai funzionari della Sezione operativa territoriale ... ansa.it

