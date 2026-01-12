Arrestata Royal Family la notizia shock | Harry a bocca aperta

Recenti notizie segnalano l’arresto di Catherine Ommanney, ex fidanzata del principe Harry, in Spagna. L’accusa riguarda il mancato pagamento di un conto alberghiero. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media, si inserisce nel contesto delle notizie sulla Royal Family, suscitando curiosità e discussioni. Di seguito i dettagli della vicenda e le eventuali implicazioni.

L’ ex fidanzata del principe Harry, Catherine Ommanney, sarebbe stata arrestata in Spagna con l’accusa di mancato pagamento del conto di un hotel. La donna, 53 anni, volto noto dei reality show e interior designer, sarebbe finita in manette domenica scorsa a Maiorca. Secondo quanto riferito, la segnalazione è partita dalla direzione dell’ hotel Playas del Rey, una struttura a tre stelle situata a Santa Ponsa, che ha denunciato il mancato saldo di un soggiorno di nove giorni per un importo superiore ai 500 euro. A riportare i dettagli della vicenda è il quotidiano spagnolo Ultima Hora. Ommanney, che ebbe una breve relazione con il duca di Sussex nel 2006, avrebbe effettuato la prenotazione utilizzando una carta di pagamento priva di fondi sufficienti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

