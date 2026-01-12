Argini del Lamone dopo due alluvioni emergono ancora gravi criticità Segnalate tane di animali fossori sull’argine a Torri

Le recenti segnalazioni di tane di animali fossori sull’argine di Torri evidenziano che, nonostante il passato, le criticità negli argini del Lamone persistono. Le alluvioni hanno mostrato la vulnerabilità del sistema di protezione, e i lavori di messa in sicurezza risultano ancora incompleti. È importante monitorare e intervenire per garantire la sicurezza del territorio e prevenire futuri eventi dannosi.

Nonostante siano trascorsi anni dalle drammatiche alluvioni che hanno colpito il nostro territorio, le immagini che documentiamo oggi dimostrano come la messa in sicurezza degli argini sia ancora lontana dall'essere completata in modo adeguato. Siamo a Torri di Mezzano, sull'argine esterno destro. Leggi anche: "Nuove crepe sull'argine del Lamone" Leggi anche: Rotta dell'argine del Panaro a Nonantola, sotto accusa i ritardi Aipo nella chiusura delle tane Gli interventi da realizzare. Focus su fiumi e argini. Dopo l'inchiesta e la paura di Natale, Vignali (FI) solleva il dubbio: "Le opere sul Lamone reggono davvero?" - Il capogruppo di Forza Italia si rivolge alla giunta regionale con un'interrogazione in cui ricorda l'inchiesta della procura della Repubblica di Ravenna, che ha ipotizzato gravi criticità nell'esecuz ...

Palancole per rinforzare gli argini del Lamone - La tecnologia, illustrata nel tardo pomeriggio di lunedì nell’incontro svoltosi a Villanova di Bagnacavallo, ... ilrestodelcarlino.it

Una tecnologia Giapponese rafforza gli argini del Lamone - Una tecnologia giapponese unica in Europa sarà utilizzata per rinforzare gli argini dei fiumi dell'Emilia- ansa.it

Grazie a Francesco Bonoli per il reportage sul Fiume Lamone a Faenza, gli argini appaiono indeboliti e erosi nella scarpata dell'alveo, dopo l'ultima piena, e abbiamo anche qua alcune crepe importanti sui terrapieni. #ctsagire - facebook.com facebook

