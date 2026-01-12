Arena Santa Giulia Fontana | I ' corvi' che speravano che le cose andassero male sono stati smentiti
Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, esprime fiducia sull’Arena Santa Giulia in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. L’intervento sottolinea come le aspettative negative siano state superate, confermando l’importanza del progetto per lo sviluppo della zona e per l’evento internazionale. La prospettiva di un futuro positivo rafforza l’impegno regionale nel promuovere infrastrutture e iniziative che possano contribuire al successo delle Olimpiadi.
Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, è ottimista sull'Arena Santa Giulia in ottica delle sempre più prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina. Fontana: “Lavori sono praticamente quasi completati”"I lavori sono praticamente quasi completati - ha detto - bisogna mettere a posto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: “Arena Santa Giulia cantiere a cielo aperto? Sono tranquillo per l’inizio dei Giochi, Expo era peggio”: le parole di Sala
Leggi anche: “Sognavo di avere 10 figli, quando ho scoperto che non potevo averne sono stato male. Ho adottato Vladik e dalla prima volta che l’ho visto sono successe cose stranissime”: la confessione di Paolo Belli
Tutto sull'Arena Santa Giulia, che ospiterà l'hockey per le Olimpiadi (ma dopo no); Milano Cortina 2026, oggi l'inaugurazione dell'Arena a Milano Santagiulia. Sarà la sede del torneo di hockey femminile. «Arriveremo...; Final Four di Hockey su ghiaccio alla Santagiulia Ice Hockey Arena: tutte le info per arrivare con i mezzi pubblici; Milano Cortina 2026, stress test all’Arena Santa Giulia con imprevisto. Ma il Cio: Siamo dove volevamo essere.
Milano-Cortina, Fontana "Lavori quasi finiti, test Arena Santa Giulia ok" - Bisogna mettere a posto alcune cose al di fuori, ma il test event che è ... notizie.tiscali.it
"Expo era pure peggio". Il sindaco di Milano rassicura sull'avanzamento dei lavori all'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi - facebook.com facebook
Tutto sull'Arena Santa Giulia, che ospiterà l'hockey per le Olimpiadi (ma dopo no) x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.