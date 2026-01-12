L'Arena Santa Giulia si avvicina ai Giochi con fiducia, secondo le dichiarazioni di Sala. Ricorda come tre settimane prima di Expo la situazione fosse più critica, e ora si mostra ottimista riguardo alla riuscita dell’evento. Un approccio rassicurante e realistico, che sottolinea l’importanza di una gestione attenta e pianificata per garantire il buon svolgimento delle iniziative in città.

“Sono estremamente tranquillo, se penso a com’era la situazione tre settimane prima dell’apertura di Expo era anche peggio, per cui credo che ce la si farà. Io sono stato sabato all’Arena, è certamente una bella Arena. Ha una dimensione importante e sarà importante per il futuro, quindi serve grande attenzione nelle ultime settimane, ma ci si arriverà”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto alle polemiche circa lo stato di avanzamento dei lavori dell’Arena Santa Giulia, l’impianto che tra meno di un mese ospiterà le partite di hockey dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina e che risulta ancora in costruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Arena Santa Giulia cantiere a cielo aperto? Sono tranquillo per l’inizio dei Giochi, Expo era peggio”: le parole di Sala

Leggi anche: Olimpiadi invernali, l’Ice Hockey Arena di Milano è un cantiere a cielo aperto: ecco come si presenta a 26 giorni dal via

Leggi anche: L'arena di Santa Giulia si accende per i giochi: iniziato il test in vista delle olimpiadi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Olimpiadi invernali, l’Ice Hockey Arena di Milano è un cantiere a cielo aperto: ecco come si presenta…; Milano-Cortina, l'Arena Santagiulia per l'hockey è quasi pronta. Ma fuori è ancora tutto un cantiere; Nasce l'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi: domani 9 gennaio le prime partite di hockey. L'Italia sotto esame, le stelle Usa fanno i capricci; Tutto sull'Arena Santa Giulia, che ospiterà l'hockey per le Olimpiadi (ma dopo no).

Milano Cortina 2026, la corsa verso le Olimpiadi: ‘dentro’ il debutto dell’Arena Santa Giulia - (Adnkronos) – La fotografia della rincorsa alle Olimpiadi sta tutta nell’esterno, tra gli operai e le gru al lavoro nel cantiere. msn.com