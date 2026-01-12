Santiago Lopez-Vilas è stato nominato socio gestore della divisione europea di Arctos Partners, fondo di investimenti specializzato nel settore sportivo a livello globale. La sua nomina avviene in un momento strategico, con Arctos vicino a una possibile acquisizione da parte di KKR. Questa scelta rafforza la presenza europea del fondo e sottolinea il suo impegno nel settore sportivo internazionale.

Santiago Lopez-Vilas è stato nominato socio gestore della divisione europea di Arctos Partners. Si tratta del fondo di investimenti attivo nel ramo sportivo in tutto il pianeta e a un passo da essere acquisita da Kkr. L’intesa è stata raggiunta e manca soltanto l’ufficialità. L’operazione sarà da un miliardo di dollari e sancirà l’ingresso del colosso americano del private equity nello sport. Arctos, infatti, ha partecipazioni in club di varie discipline: ci sono i Golden State Warriors e gli Utah Jazz in NBA e i Los Angeles Dodgers e gli Houston Astros in MLB. La società possiede anche quote nei Los Angeles Chargers della NFL e nei New Jersey Devils della NHL. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Arctos, Lopez-Vilas socio gestore della divisione europea

Leggi anche: Kkr acquisisce Arctos Partners: operazione da un miliardo

Leggi anche: Socio ACI: Vantaggi, Servizi e Come Diventare Socio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

El ex CEO del Santiago Bernabéu ficha por el socio inversor del PSG y de Aston Martin - Vilas, alto directivo del Real Madrid hasta el pasado verano, se incorpora a Arctos Partners, inversor destacado del PSG, del Liverpool y de varios equipos de la NBA ... elconfidencial.com