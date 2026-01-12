Il Teatro Misa di Arcevia inaugura la stagione di prosa domenica 12 gennaio alle ore 18, con il concerto

Arcevia (Ancona), 12 gennaio 2026 – Inaugurerà domenica (ore 18) la stagione di prosa del Teatro Misa di Arcevia, promossa dal Comune di Arcevia in collaborazione con il Centro di produzione teatrale Teatro Giovani Teatro Pirata (Tgtp) che ne cura la direzione artistica e organizzativa. In scena, “45 giri, Cabaret concerto”, spettacolo di teatro-canzone di e con Isabella Carloni, accompagnata dalle chitarre di Giovanni Seneca – che firma anche gli arrangiamenti delle canzoni – e dalle variegate percussioni mediterranee di Francesco Savoretti. Il live cabaret – come recita il sottotitolo – offre uno sguardo ironico e scanzonato su un passaggio cruciale della nostra storia: gli anni del miracolo economico e di un’Italia talmente ottimista da apparire oggi surreale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arcevia, '45 giri, Cabaret concerto' apre la stagione del Misa

