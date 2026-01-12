Arcevia ' 45 giri Cabaret concerto' apre la stagione del Misa
Il Teatro Misa di Arcevia inaugura la stagione di prosa domenica 12 gennaio alle ore 18, con il concerto
Arcevia (Ancona), 12 gennaio 2026 – Inaugurerà domenica (ore 18) la stagione di prosa del Teatro Misa di Arcevia, promossa dal Comune di Arcevia in collaborazione con il Centro di produzione teatrale Teatro Giovani Teatro Pirata (Tgtp) che ne cura la direzione artistica e organizzativa. In scena, “45 giri, Cabaret concerto”, spettacolo di teatro-canzone di e con Isabella Carloni, accompagnata dalle chitarre di Giovanni Seneca – che firma anche gli arrangiamenti delle canzoni – e dalle variegate percussioni mediterranee di Francesco Savoretti. Il live cabaret – come recita il sottotitolo – offre uno sguardo ironico e scanzonato su un passaggio cruciale della nostra storia: gli anni del miracolo economico e di un’Italia talmente ottimista da apparire oggi surreale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La nuova stagione del teatro Jolly: 11 spettacoli comici tra magia, cabaret, comici storici e new entry
Leggi anche: Max Pezzali, esce su 45 giri il demo de “Gli avvoltoi”
Via alla stagione di prosa al teatro di Arcevia, primo spettacolo sul boom economico - Domenica al Teatro Misa di Arcevia (Ancona) inaugura la stagione di prosa con "45 giri, Cabaret concerto", spettacolo di teatro- ansa.it
Cabaret-concerto: ecco "45 Giri" Al Panettone c’è Isabella Carloni - Parliamo dello spettacolo firmato Rovine Circolari che sarebbe dovuto andare in scena il 5 febbraio scorso al Teatro ... ilrestodelcarlino.it
Al Panettone va in scena "45 GIRI", uno spassoso "cabaret concerto" - Verrà proposto domani alle 21 da Rovine Circolari nell’ambito della rassegna ’Made in Marche’. ilrestodelcarlino.it
Da Arcevia al mare (08/01/26) - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.