ARC Raiders la spedizione ha spinto 1 milione di giocatori a cancellare il proprio account e ripartire da zero

ARC Raiders ha suscitato un forte impatto tra i giocatori, con oltre un milione di utenti che hanno scelto di cancellare il proprio account e ricominciare da zero. Questo dato riflette l’intenso coinvolgimento e l’interesse della community nei confronti del gioco, evidenziando come le esperienze e le sfide proposte abbiano spinto molti a ripartire da una nuova prospettiva.

ARC Raiders ha registrato un dato sorprendente che dice molto sul coinvolgimento della sua community, visto che più di un milione di giocatori ha deciso volontariamente di cancellare il proprio account e ricominciare da capo. La scelta è avvenuta in occasione della prima Spedizione dell'Expedition Project, lanciata a fine dicembre, un meccanismo rischioso, che poteva scoraggiare molti utenti, ma che ha invece attirato una fetta significativa della popolazione attiva. Insider Gaming segnala che l'Expedition Project permette di abbandonare temporaneamente la mappa principale e intraprendere un nuovo percorso di gioco in una zona inedita.

