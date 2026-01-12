Arbitri nel caos | Zappi rischia di perdere la presidenza Aia Napoli furioso poltrona di Rocchi a rischio

La situazione degli arbitri italiani è al centro dell’attenzione, con tensioni e incertezze che coinvolgono l’intera organizzazione. Antonio Zappi, presidente dell’Aia, è sotto procedimento giudiziario e potrebbe perdere la carica. Le polemiche sul VAR e le decisioni durante il recente match Inter-Napoli alimentano il clima di instabilità, mentre il futuro della presidenza di Rocchi appare a rischio.

Gli arbitri italiani sono nel caos. Il presidente dell’Aia, l’associazione nazionale dei fischietti, Antonio Zappi, è a processo al tribunale federale nazionale e rischia di decadere, mentre non si placano le polemiche su Var e direzioni di gara dopo il big match Inter-Napoli. Con il designatore Gianluca Rocchi che vede a rischio la sua poltrona. Il processo a Zappi. Iniziata alle 11.30 circa l’udienza del presidente dell’Aia, Antonio Zappi, davanti al Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica. Al centro dell’indagine le contestazioni della Procura Figc, che lo ha deferito assieme al componente del Comitato Nazionale Emanuele Marchesi, per le presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi che – secondo l’accusa – sarebbero stati spinti alle dimissioni per poi essere sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

