Apollo e Dafne la cantata profana di Georg Friedrich Händel al Teatro Massimo

Dal 13 al 23 gennaio 2026, il Teatro Massimo presenta “Apollo e Dafne”, una cantata profana di Georg Friedrich Händel. La produzione, in programma presso la Sala ONU, offre un’interpretazione rigorosa e fedele dell’opera composta tra il 1709 e il 1710, mettendo in luce le sfumature musicali e drammatiche di questa composizione significativa del compositore tedesco. Un’occasione per approfondire un capitolo importante della musica barocca.

Dal 13 al 23 gennaio 2026 in Sala ONU, il Teatro Massimo presenta una nuova e coraggiosa produzione di “Apollo e Dafne”, cantata profana di Georg Friedrich Händel composta tra il 1709 e il 1710. Lo spettacolo, proposto nell’ambito della programmazione “Educational” è rivolto in particolare a un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: “Un’idea”, lo spettacolo in scena al Teatro Dafne di Ostia Leggi anche: "Napoli cantata" e "Stella Ariènte" al Teatro del Lido Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La forza del mito contro la violenza di genere. Al Teatro Massimo di Palermo la rilettura contemporanea della cantata di Händel “Apollo e Dafne” – Città di Palermo. La forza del mito contro la violenza di genere al Teatro Massimo di Palermo - PALERMO (ITALPRESS) – Il Teatro Massimo di Palermo presenta, dal 13 al 23 gennaio 2026 in Sala ONU, una nuova e coraggiosa produzione di Apollo e Dafne, cantata profana di Georg Friedrich Händel compo ... msn.com Long play delle audizioni per Apollo e Dafne! Ecco gli ultimi 3 minuti di selezioni ufficiali per il cast del nostro minifilm "Apollo e Dafne: Retelling", il progetto speciale del CFP Grottaferrata! Per altre informazioni e clip dovrete aspettare il 2026... Ci rivedremo l' - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.