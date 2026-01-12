Antonio Conte il siluro di Diletta Leotta | Ce lo saluti

Dopo il pareggio tra Inter e Napoli al Meazza, l’attenzione si concentra sull’assenza di Antonio Conte dalle interviste di Dazn, lasciando spazio a molte interpretazioni. La partita si è conclusa con un 2-2, ma il silenzio del tecnico nerazzurro ha suscitato curiosità tra tifosi e commentatori. In questa analisi, si analizzeranno gli eventi e le possibili ragioni di questa decisione.

La sfida tra Inter e Napoli al Meazza si chiude 2-2, ma a catturare l'attenzione più del risultato è l'assenza di Antonio Conte davanti ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale. Il tecnico partenopeo era stato espulso durante la partita per le proteste legate al rigore assegnato all'Inter, in seguito al contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan. Dopo l'episodio, le telecamere hanno immortalato Conte calciare un pallone in tribuna, urlare al quarto uomo Colombo e sfogare tutta la sua rabbia in campo con un inequivocabile " vergognatevi! ". A sostituirlo in diretta è stato il vice Cristian Stellini, congedato ironicamente dalla conduttrice Diletta Leotta: "Grazie, Stellini.

"Ho già salutato Antonio Conte, siamo due persone corrette che hanno trascorso anni insieme (alla Juventus, ndr). I pensieri possono essere diversi, ma sono schermaglie dialettiche. Sono dinamiche che il mondo del calcio ripropone sempre quando c’è lotta - facebook.com facebook

L'intervento di Rrahmani su Mkhitaryan L'espulsione di Antonio Conte Bastoni che incita i tifosi Calhanoglu infallibile Tutto quello che è successo sul rigore concesso all'Inter e segnato dal turco #InterNapoli #DAZN x.com

