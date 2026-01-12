Anticipazioni Beautiful Dal 19 Al 24 Gennaio 2026 | Finn costretto a scegliere!

Ecco le anticipazioni di Beautiful dal 19 al 24 gennaio 2026. La settimana vede Finn alle prese con scelte importanti e situazioni che mettono alla prova i legami familiari. Tra tensioni e decisioni difficili, i protagonisti si confrontano con eventi che potrebbero cambiare il corso delle loro vite, in un continuo equilibrio tra sentimenti e responsabilità.

Lunedì 19 Gennaio 2026: Alla casa sulla scogliera l'aria è tesa e carica di timori mentre Liam invita Steffy a restare vigile, convinto che la presenza di Sheila rappresenti un pericolo concreto per la sua famiglia e per Finn, che sembra ancora diviso. Steffy racconta di aver affrontato Sheila senza esitazioni, mettendo subito dei paletti chiari e promettendo di difendere ciò che ama senza compromessi. Intanto a casa di Deacon, tra baci e dichiarazioni, lui e Sheila celebrano un amore che sanno sarà ostacolato, ma che li fa sentire finalmente vivi.

