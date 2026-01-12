Antica sagra di Santa Dorotea
L’Antica Sagra di Santa Dorotea si tiene a San Salvaro, frazione di Urbana (PD), nel cortile dell’antico monastero in via Pozzotto. Un evento che celebra la tradizione locale, offrendo l’opportunità di conoscere la cultura e le radici della comunità. La manifestazione rappresenta un momento di condivisione e rispetto per le usanze storiche, mantenendo vivo il patrimonio della zona.
A San Salvaro, frazione del Comune di Urbana (PD), si svolge nel cortile dell'antico monastero in via Pozzotto la sagra dedicata a Santa Dorotea. La manifestazione celebra la Santa venerata per aver preservato il paese dalla peste del 1631.Appuntamento dal 30 gennaio al 1° febbraio e dal 5 all'8. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
