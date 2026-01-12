Anthem | cosa resta quando un mondo viene spento?

Anthem, un tempo promettente titolo nel panorama videoludico, si avvia alla sua definitiva conclusione. Oggi riflettiamo su cosa rimane quando un mondo virtuale si spegne, non solo in senso figurato, ma nel reale. La fine di Anthem segna la chiusura di un capitolo, lasciando spazio a nuove opportunità e a una riflessione sulla durata e il valore delle esperienze digitali.

Oggi celebriamo (o pinagiamo) la morte deefinitiva di Anthem.. Non nel senso figurato con cui si dice che un gioco “muore” quando perde giocatori, quando il supporto rallenta o quando una roadmap viene silenziosamente abbandonata. Qui la fine è materiale, tecnica, definitiva. I server di Anthem oggi saranno spenti e l’esperienza diventa impossibile da avviare. Non resta una versione ridotta, non resta una modalità offline, non resta nemmeno un simulacro dell’opera originale. Un gioco progettato come servizio perde, nello stesso istante, presente e passato. È una differenza sostanziale, e non solo terminologica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

