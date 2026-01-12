Ansia Calhanoglu il turco ha chiesto il cambio al minuto 87? Domani gli esami strumentali

Durante il match tra Inter e Napoli, Hakan Calhanoglu ha chiesto il cambio all’87° minuto, sollevando preoccupazioni tra i tifosi e lo staff. Domani saranno effettuati gli esami strumentali per valutare eventuali infortuni. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per comprendere l’entità del problema e l’effettiva disponibilità del centrocampista turco.

Arrivano aggiornamenti poco confortanti per Inter dopo il pareggio contro il Napoli. Hakan Calhanoglu è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca nel finale del match di San Siro, creando apprensione nello staff guidato da Cristian Chivu. Il centrocampista turco ha chiesto il cambio all’87’, lasciando il campo visibilmente dolorante dopo un intervento difensivo nella propria area. Al suo posto è entrato Sucic, ma le condizioni dell’ex Milan restano ora da valutare con attenzione. In precedenza, Calhanoglu era stato protagonista assoluto della serata, firmando dal dischetto il gol del momentaneo 2-1 nerazzurro, prima del pareggio finale di Scott McTominay. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Roma in ansia per Dybala: rinviati a domani gli esami strumentali Leggi anche: Infortunio Gatti, ansia in casa Juventus per le condizioni del difensore: oggi gli esami strumentali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter in ansia per Calhanoglu: infortunio contro il Napoli; Inter, ansia Calhanoglu: chiede il cambio ed esce all'87' contro il Napoli; Ansia Calhanoglu, il turco ha chiesto il cambio al minuto 87'. Domani gli esami strumentali; Infortunio Calhanoglu il centrocampista si ferma nel match contro il Napoli | le sue condizioni. Inter, ansia Calhanoglu: chiede il cambio ed esce all'87' contro il Napoli - L'allenatore dell'Inter è stato infatti costretto a sostituire Hakan all'87' della partita contro il Napoli. msn.com

Calhanoglu out all'87' di Inter-Napoli: affaticamento al polpaccio per il turco - Poi ha dovuto lasciare il campo nel finale per un problema accusato durante un recupero difensivo: la prima ... sport.sky.it

Infortunio Calhanoglu: le condizioni dopo Inter Napoli e quanto potrebbe stare fuori il centrocampista turco. Ultimissime - Infortunio Calhanoglu: le condizioni dopo Inter Napoli e quanto potrebbe stare fuori il centrocampista turco. calcionews24.com

"Inter-Napoli finisce 1-0 con gol di Calhanoglu. A oggi, i nerazzurri hanno il 50% di possibilità di vincere lo scudetto, mentre Napoli e Milan le metto al 25%". INTERISTI, OGNI SCONGIURO È CONCESSO facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.