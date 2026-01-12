Annullato l'ergastolo ad Alessia Pifferi i giudici | Donna fragile vittima del linciaggio mediatico in tv

La condanna di Alessia Pifferi è stata ridotta a 24 anni dall'ergastolo, con i giudici che hanno evidenziato la sua fragilità e il ruolo del linciaggio mediatico. Nel 2022, Pifferi aveva lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi dopo averla abbandonata a casa per una settimana. La sentenza riflette un'analisi più approfondita delle circostanze e delle condizioni personali della donna.

