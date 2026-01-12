Annamaria Bernardini de Pace | La Svizzera deve dare 50 miliardi per la strage di Crans-Montana

Annamaria Bernardini de Pace ha affermato che nella vicenda di Crans-Montana è possibile contestare il reato di strage. Secondo l’esperta, la Svizzera potrebbe essere chiamata a versare 50 miliardi di euro per le responsabilità legate alla tragedia. Questa dichiarazione apre un dibattito sulla possibilità di attribuire responsabilità penali e civili in casi di incidenti di grande rilievo.

Annamaria Bernardini de Pace dice che nella tragedia di Crans-Montana è possibile contestare il reato di strage. E che la Svizzera dovrebbe «costituire subito un fondo di almeno 50 miliardi di euro per risarcire le vittime del disastro, pagare le cure che saranno lunghe e costose, dare un segnale che non sia solo formale, ma di sostanza. Insomma, chiedere scusa nell’unico modo possibile ai nostri ragazzi traditi e al mondo intero». La tragedia e la strage. L’avvocata matrimonialista e volto tv di Forum parla oggi con Il Giornale. Sostenendo che nella tragedia ci sono «eventi sconcertanti, sbalorditivi e inattesi». 🔗 Leggi su Open.online

