Annabella Martinelli scomparsa l'ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata | cosa sappiamo

Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Teolo, è scomparsa il 6 gennaio dopo essere uscita in bici dalla sua abitazione. L’ultimo avvistamento la mostra con due cartoni di pizza, e la bici è stata successivamente ritrovata. Le autorità proseguono le ricerche per trovare notizie sulla giovane e chiarire le circostanze della sua scomparsa.

Continuano le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di Giurisprudenza di 22 anni scomparsa improvvisamente nel nulla dopo essere uscita in bici dalla sua casa di Teolo, il 6 gennaio. Avvistata l'ultima volta il giorno dopo con due cartoni per la pizza tra le mani.

Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa a 22 anni: Colli Euganei al setaccio, il cellulare è muto dal 7 gennaio - Annabella posa in vestito da sera, il sorriso aperto, i capelli biondi con le punte rosa. ilmattino.it

La bici abbandonata, il cellulare muto e l'ultimo avvistamento: cosa sappiamo della scomparsa di Annabella Martinelli - Le ricerche finora sono andate a vuoto: non si esclude che abbia raggiunto Bologna, dove studia ... today.it

È stata trovata sui Colli Euganei in provincia di Padova la bicicletta di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna e residente a Padova, scomparsa il 6 gennaio. Lungo una strada nella frazione di Villa di Teolo (Pado - facebook.com facebook

Scomparsa Annabella Martinelli, studentessa dell’università di Bologna x.com

