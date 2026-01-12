Annabella Martinelli ripresa da una telecamera mercoledì sera era in bici Esclusa per ora l' ipotesi del rapimento

Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è scomparsa lo scorso 6 gennaio. Recentemente è stata ripresa da una telecamera mentre si trovava in bicicletta, ma al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti o prove che possano confermare la sua ubicazione. La scomparsa resta irrisolta e le autorità continuano le ricerche, senza escludere alcuna ipotesi.

Ancora nessuna traccia di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio: a distanza di sei giorni, niente notizie sulla giovane. In merito al caso ha. «Annabella Martinelli ripresa da una telecamera mercoledì sera, era in bici». Esclusa (per ora) l'ipotesi del rapimento Padova, Annabella Martinelli scomparsa da giorni: trovata la bici con cui si era allontanata. La 22enne ripresa dalle telecamere sui Colli Euganei Annabella Martinelli, 22enne scomparsa a Padova: per ora esclusa responsabilità di terzi

Ricerche in corso in provincia di Padova per rintracciare Annabella Martinelli, una ragazza di 22 anni scomparsa da sei giorni tra le cime dei Colli Euganei. Trovata la sua bicicletta. - facebook.com facebook

Annabella Martinelli scomparsa da sei giorni, ritrovata la sua bicicletta. Gli ultimi avvistamenti e le indagini: cosa sappiamo x.com

