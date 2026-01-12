Annabella Martinelli ripresa da una telecamera mercoledì sera era in bici Esclusa per ora l' ipotesi del rapimento

Da leggo.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è scomparsa lo scorso 6 gennaio. Recentemente è stata ripresa da una telecamera mentre si trovava in bicicletta, ma al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti o prove che possano confermare la sua ubicazione. La scomparsa resta irrisolta e le autorità continuano le ricerche, senza escludere alcuna ipotesi.

Ancora nessuna traccia di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio: a distanza di sei giorni, niente notizie sulla giovane. In merito al caso ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

annabella martinelli ripresa da una telecamera mercoled236 sera era in bici esclusa per ora l ipotesi del rapimento

© Leggo.it - «Annabella Martinelli ripresa da una telecamera mercoledì sera, era in bici». Esclusa (per ora) l'ipotesi del rapimento

Leggi anche: Padova, Annabella Martinelli scomparsa da giorni: trovata la bici con cui si era allontanata. La 22enne ripresa dalle telecamere sui Colli Euganei

Leggi anche: Annabella Martinelli, 22enne scomparsa a Padova: per ora esclusa responsabilità di terzi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scomparsa Annabella Martinelli, studentessa veneta dell’Ateneo di Bologna. Ripresa in un video; Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni scomparsa tra i boschi: Trovata la sua bicicletta; ''Se per caso l'avete vista aiutateci e contattateci immediatamente, anche se la conoscete'', Annabella Martinelli non si trova. L'appello di familiari e amici.

annabella martinelli ripresa telecamera«Annabella Martinelli ripresa da una telecamera mercoledì sera, era in bici». Esclusa (per ora) l'ipotesi del rapimento - Ancora nessuna traccia di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio: a distanza di sei giorni, niente notizie sulla giovane. leggo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.