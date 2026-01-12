La scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, avvenuta il 7 gennaio a Teolo, in provincia di Padova, è attualmente sotto indagine. La Procura sta valutando tutte le piste, escludendo al momento responsabilità di terzi. Rimanendo vicini alla famiglia, si spera in aggiornamenti che possano contribuire a chiarire le circostanze di questa vicenda.

In merito alla scomparsa di Annabella Martinelli – 22enne di cui si sono perse le tracce lo scorso 7 gennaio a Teolo, in provincia di Padova – la Procura sta valutando tutte le ipotesi investigative. Al momento, non sono emersi elementi che facciano ipotizzare il responsabilità di terze persone. Il sindaco di Teolo: “Annabella ripresa in bici da una telecamera”. “Una delle telecamere di videosorveglianza del Municipio ha ripreso la ragazza mercoledì in tarda serata, non so l’ora esatta perché non me l’hanno comunicata. Mi hanno detto che l’hanno vista con la bici, ma non ho avuto altre notizie in merito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Annabella Martinelli, 22enne scomparsa a Padova: per ora esclusa responsabilità di terzi

