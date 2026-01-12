Angi | Espedito d’Antò nominato responsabile delle strategie di rete per il consiglio di presidenza
L'Associazione Nazionale Giovani Innovatori informa della nomina di Espedito D’Antò come Responsabile di Rete presso l'Ufficio di Presidenza. Questa nomina mira a rafforzare le strategie di rete dell'associazione, favorendo una collaborazione più efficace tra i membri e le iniziative promosse. La scelta si inserisce nell’ottica di consolidare le attività e promuovere un’azione coordinata e mirata nel settore dell’innovazione giovanile.
L'Associazione Nazionale Giovani Innovatori annuncia ufficialmente la nomina di Espedito D'Antò nella posizione di Responsabile di Rete per l'Ufficio di Presidenza. La nomina si inserisce nel quadro di rafforzamento delle attività strategiche dell'associazione, con l'obiettivo di potenziare la.
